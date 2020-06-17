Türkiye karadan girdi! Bakan Akar'dan son dakika açıklaması

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17 Haziran 2020 Çarşamba 09:56:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 10:01:00

Akar'dan Pençe-Kaplan mesajı: Türk komandosunun gücünü göstereceğiz

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Son dakika haberi: Türkiye, gece saatlerinde Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesine kara harekatı başlattı. PKK'lı teröristlerin inlerine yönelik düzenlenen dev operasyonun koordinasyonunu yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Teröristlerin sınırdan sızmaya çalışarak taciz ateşleri yapması ve eylem hazırlığındaki birçok teröristin sınırda yakalanması üzerine Türkiye, Kuzey Irak'ta yeni bir harekat başlattı. Geçtiğimiz günlerde 'Pençe Kartal' operasyonuyla inleri başlarına yıkılan teröristlere yönelik bu gece saatlerinde 'Pençe-Kaplan' adıyla yeni bir operasyon başlatıldı. Komandolar top atışlarıyla yumuşatılan Haftanin bölgesine girdi.

FIRTINA OBÜSLERİ DEVREDE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor.

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.

BAKAN AKAR: DESTANLARI YENİDEN YAZACAĞIZ

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz"

150'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor.

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.

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