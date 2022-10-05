Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Türkiye, İsveç Devlet Televizyonunda (SVT), Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.