Türkiye-İran İş Forumu: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkiye-İran İş Forumu'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İran, ülkemizin Asya'ya açılan kapılarından biriyken, Türkiye de İran'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır.

İran'a yaptırımları tasvip etmiyoruz. Yaptırımlar nedeniyle İran'la ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız.

Türkiye olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Terör eylemleri sadece İran'ı değil bölgenin huzur ve barışını hedef alıyor. Kaos tüccarları emellerine ulaşamayacaktır.



İran ile yeni sınır kapıları açılması konusu gündemimizdedir.

Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasını yararlı görüyoruz.

Filistinli kardeşlerimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Zafer Filistinli kardeşlerimin olacaktır. Rabbim kardeşlerimizi rahmetiyle kuşatsın.