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19 Aralık 2023 Salı 23:56:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 23:56:00

Türkiye-Irak görüşmesinde PKK'nın oluşturduğu tehditler ele alındı

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Irak heyetleri arasında yapılan görüşmeye ilişkin ortak sonuç bildirisi yayımladı. Görüşmede, iki ülke heyetlerinin terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulunduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yayımlanan bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin, beraberlerinde iki ülkenin üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri olduğu halde bugün Ankara'da bir araya gelmişlerdir. Görüşmede, iki ülke heyetleri terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulunmuşlardır" ifadelerine yer verildi.

PKK'NIN OLUŞTURDUĞU TEHDİTLER ELE ALINDI

PKK tehdidinin ele alındığı belirtilen bildiride, "Taraflar, bu görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve kapsamlı ve kurumsal bir mahiyette yürütülmesi üzerinde mutabık kalmışlar; bu yöndeki güçlü ortak siyasi iradelerini beyan etmişlerdir. Görüşmelerde, Irak'ın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne atfedilen müşterek önem teyit edilmiştir. Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde PKK'nın oluşturduğu tehditleri de ele almışlardır" denildi.

KALKINMA YOLU PROJESİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR İSTİŞARE EDİLDİ

Ortak Daimi Komite'nin çalışmalarının devamı kararlaştırıldığı kaydedilen bildiride, "Taraflar, bölgesel güvenlik, istikrar ve refahın ortak stratejik bir vizyon çerçevesinde ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı gibi işbirliği alanlarında sağlanacak ilerlemeyle mümkün olacağının altını çizmişlerdir. Bu bağlamda, Irak'ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesinin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar istişare edilmiştir. Taraflar iklim değişikliği ve su konularındaki müşterek sınamaları ele alarak, bu sınamalarla mücadele amacıyla kurulmuş Ortak Daimi Komite'nin çalışmalarının devamını kararlaştırmışlardır. Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti, bu konulardaki görüşme ve temasların düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : BAKAN FİDAN IRAK PKK
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