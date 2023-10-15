Türkiye ile Yunanistan arasında Ortak Eylem Planı toplantısı yapılacak

Açıklama, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Türkiye ve Yunanistan arasında Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis başkanlığındaki heyetler yarın Atina'da bir toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 22 Mart'ta Ankara'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Öte yandan, 17 Ekim'de, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlığındaki heyetler arasında Atina'da görüşmeler gerçekleştirilecek.

Siyasi istişarelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.