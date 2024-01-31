VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de İzmir depremi! Adayı duyunca Genel Merkez'i terk etti
Meksika'da katliam gibi kaza... Tur otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı
Şehitlerin üzerine villa!
Türkiye ile Venezuela arasında mutabakat zaptı imzalandı
10 bin 482 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Bakan Bayraktar, Rodriguez ile görüştü
31 Ocak 2024 Çarşamba 08:20:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 08:20:00

Türkiye ile Venezuela arasında mutabakat zaptı imzalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Venezuela ve Türkiye, petrol ve doğalgaz alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Rafael Tellechea ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

İki tarafın heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından Venezuela ve Türkiye, petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiğimiz Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ilk olarak Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Tellechea da sosyal medya hesabından, Bakan Bayraktar ile "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alparslan Bayraktar ile stratejik iş birliğine yönelik çeşitli konuları gözden geçirdik. Petrol ve doğal gaz yatırımları için mevcut olan büyük fırsat penceresini değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Etiketler : venezuela türkiye anlaşma
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Anne oldu

Anne oldu
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX