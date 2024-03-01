Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalandı
Kaynak: AA
Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz alanında mutabakat zaptı, hidrokarbon alanında niyet beyanı imzalandı.
Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Görüşme kapsamında iki ülkenin doğal gaz alanında işbirliğine ivme katacak bir Mutabakat Zaptı ile hidrokarbon alanında yapacağımız ortaklıklara temel teşkil edecek bir Niyet Beyanı imzaladık. Atılan imzalarla Türkmen gazının önce Türkiye'ye, sonrasında küresel piyasalara sevkini hedefliyoruz."
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