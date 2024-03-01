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01 Mart 2024 Cuma 16:12:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 16:12:00

Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalandı

Kaynak: AA

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Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz alanında mutabakat zaptı, hidrokarbon alanında niyet beyanı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile görüşmelerine eşlik ettiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşme kapsamında iki ülkenin doğal gaz alanında işbirliğine ivme katacak bir Mutabakat Zaptı ile hidrokarbon alanında yapacağımız ortaklıklara temel teşkil edecek bir Niyet Beyanı imzaladık. Atılan imzalarla Türkmen gazının önce Türkiye'ye, sonrasında küresel piyasalara sevkini hedefliyoruz."

Etiketler : Türkiye - Türkmenistan Doğal Gaz Hidrokarbon Ni Teyeks
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