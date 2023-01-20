Türkiye ile Sudan arasında tarım ve hayvancılıkta işbirliği öngören mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Sudan arasında tarım ve hayvancılıkta işbirliği öngören mutabakat zaptı imzalandı

Çankaya Köşkü'ndeki imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sudan Kabine Bakanı Hüseyin Osman Elderi'nin başkanlığında yürütülen heyetler arası görüşmelerde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile Sudan Tarım Bakanlığı yetkilileri katıldı.

İmza töreninin ardından konuşan Oktay, "Türkiye-Sudan ilişkilerinin gelişmesi ve Sudan'ın kalkınması için inşallah çok güzel, somut bir proje olacak. Her iki ülke için de hayırlı olsun." dedi.

Mutabakat kapsamında, tarım üretimi, hayvancılık ürünleri ve işleme endüstrisinin geliştirilmesi alanlarında işbirliği ve ortak çıkarları gerçekleştirecek şekilde iki ülke arasındaki ticaretin üst seviyelere çıkartılması hedefleniyor.

Buna göre, Türkiye, Alhawad Projesi için üç sulama kaynağı olan Nil Nehri, yeraltı suları, vadi suları için sulama altyapıları konusunda bütüncül bir teknik araştırma yapacak. Araştırma, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sudan Sulama ve Su kaynakları Bakanlığınca koordineli şekilde sürdürülecek.

Ayrıca Alhawad Projesi kapsamında, iki ülkenin ortaklığında, tohum ıslahı, doğal meraların geliştirilmesi ve hayvansal üretimin yapılmasını kapsayan pilot bir çiftlik kurulacak ve bu proje içinde yer alan hayvancılık ve tarım yapan çiftçilere destek verilecek.

Enerji alanında ise Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) Sudan'da yürüttüğü çalışmalar farklı sahalarla genişletilecek ve bu alanda işbirliği güçlendirilecek.

Anlaşma kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyetleri, ilerleyen günlerde Sudan'ı ziyaret edecek.