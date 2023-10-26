Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı
Kaynak: AA
Iğdır'da, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı düzenlendi.
Iğdır Valiliğinde gerçekleşen toplantı, Vali Ercan Turan'ın başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Hudut Komiseri Albay Behmen Babayev başkanlığındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında yapıldı.
Toplantıda, ortak sınırlardaki sınır güvenliği konuları görüşülüp buralarda yapılan çalışmalar ele alındı.
Toplantının sonunda Albay Babayev, Vali Ercan Turan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti.
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