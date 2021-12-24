VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'ni tanıdığını duyurdu
Başkan Erdoğan: "Fırsatçılara göz açtırmayacağız"
Türkiye ile Katar'dan Afganistan adımı
Günlük Kovid-19 tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan'dan, Aliyev'e tebrik
Borsa günü 1.891,21 puanda tamamladı
Kapatılan kuyulardan petrol fışkırıyor!
Salda Gölü'nü ziyaret edenler anlattı: Çok güzel olmuş
Bakan Kurum'dan belediyelere “Yeşil Kalkınma” çağrısı!
Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı
Putin'den Hz. Muhammed açıklması
"Dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olacağız"
Asiye'nin hastaneden ilk karesi geldi
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
"Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı"
Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti!
Dayakçı öğretmenden pes dedirten savunma!
"Yüzde 100 koruyor"
Platin Global 100 Ödülleri Bu Akşam Sahiplerini Buluyor
PKK iddianamesinde İBB detayı! Gassal olarak işe almışlar
Bir müttefiki daha ABD'ye sırt çevirdi!
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi!
Kur korumasında alt ve üst limit olmayacak
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
24 Aralık 2021 Cuma 23:01:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 23:01:00

Diplomatik kaynaklar: Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Taliban'la prensipte anlaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ile Katar'ın, Taliban yönetimiyle Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan tarafı ile prensipte mutabakata vardı.

Havaalanlarının işletilmesi hususunda taraflar arasında verimli geçen görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

Kabil'den Doha'ya geçecek olan Türk–Katar heyetinin ortak çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

Etiketler : türkiye katar taliban kabil havalimanı anlaşma
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Albüm çıkarıyor

Albüm çıkarıyor
Alevler arasında can verecekti

Alevler arasında can verecekti
JunIor Şener göründü

JunIor Şener göründü
‘Üç Kuruş'luk kavga

‘Üç Kuruş'luk kavga
‘Kıyıda' film

‘Kıyıda' film
Yılbaşında KKTC'de

Yılbaşında KKTC'de
Mekan kapattı

Mekan kapattı
Baba ile dönüyor

Baba ile dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER