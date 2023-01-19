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19 Ocak 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 15:15:00

Türkiye ile İtalya arasında sürücü belgeleri tanınıyor

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, İtalya'da yaşayan yaklaşık 50 bin Türk vatandaşı ile Türkiye'deki 1000 İtalyan vatandaşının, ehliyetlerini tam karşılığıyla değiştirebileceğini duyurdu.

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Türkiye ile İtalya Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Serim, komisyonda, Türkiye ile İtalya arasında sürücü belgelerinin karşılıklı tanınmasını öngören teklife ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Türkiye'nin en büyük 5. ticaret ortağı İtalya ile 2021'de 23 milyar dolar olan ticaret hacminin 2022'de rekor düzeyde artırılarak 26 milyar doların üzerine çıkarıldığını anlatan Serim, İtalya ile ikili ticaret hacmini kısa sürede 30 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini bildirdi. Serim, "Ekonomik, ticari, insani ilişkilerimizdeki bu gelişme karşılıklı hareketliliği ve seyahatleri de artırıyor. Bu noktada vatandaşlarımızın pratikte karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırmaya önem veriyoruz." diye konuştu.

Serim, sürücü belgelerinin denkliğinin sağlanmasının, aşılması gereken sorunlardan olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, uluslararası kara yolu trafiğini kolaylaştırmayı ve güvenliği artırmayı amaçlayan Karayolu Trafik Konvansiyonu'na taraf 85 ülkeden biri olduğunu anımsatan Serim, konvansiyon uyarınca vatandaşların sürücü belgelerinin, yurt dışında yalnızca 6 ay geçerli kaldığını anlattı.

Türkiye'de, Türk vatandaşlarının yurt dışından aldıkları sürücü belgeleriyle 2 yıl, yabancıların ise 6 ay araç kullanabildiğine değinen Serim, bu sürenin sonunda yabancı sürücü belgesinin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut uygulamada, sürücü belgesini değiştirmek için Türkiye'ye başvuranlara motosiklet veya yalnızca binek araç kullanmaya izin veren sürücü belgesi verildiğini anlatan Serim, "Bu durum otobüs, kamyon sürücülerinin ehliyetlerini aynı araçları kullanacak şekilde değiştirmelerine engel oluyor. Ülkemiz ile İtalya arasında imzalanan Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle her iki ülke makamlarından alınan sürücü belgelerinin, karşılığı olan ülke sürücü belgesiyle değişimi mümkün olabilecek" dedi.

SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİNDE DENKLİK SORUNU YAŞAYAN 6 ÜLKEYLE ANLAŞMA İMZALANDI

Serim, daha önce sürücü belgesi değişiminde denklik sorunu yaşayan 6 ülkeyle anlaşma imzalayarak çözüme ulaştırdıklarına dikkati çekerek şunları dile getirdi:

"Ülkemizle birlikte konvansiyona taraf olan İtalya ile denklik sorununu gidermek için gündemimizdeki bu anlaşmayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve dönemin İtalya İçişleri Bakanı, Türkiye-İtalya Hükümetler Arası Zirvesi'nde, Ankara'da imzaladı. İtalya'da yaşayan yaklaşık 50 bin vatandaşımız ile ülkemizde bulunan 1000 İtalyan vatandaşı denklik tablosuna göre ehliyetlerini tam karşılığıyla değiştirebilecekler."

Etiketler : türkiye italya sürücü belgesi ehliyet
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