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24 Mart 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 09:30:00

Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Türkiye ile İsviçre arasında "Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasında 15 Kasım 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma", taraflar açısından kültür varlıklarının yasa dışı transferini önlemek amacıyla bu varlıkların ithalatını, transit geçişini ve iadesini düzenliyor.

Anlaşma uyarınca, anlaşmanın taraflarından birine kültür varlıklarının ithal edilmesine, anlaşmanın diğer tarafının ihracat düzenlemelerine riayet edildiği gümrük idareleri önünde kanıtlanmadığı müddetçe müsaade edilmeyecek.

TARAFLAR İŞBİRLİĞİ VE EĞİTİMİ TEŞVİK EDECEK

Anlaşmanın taraflarından biri, anlaşmanın, topraklarında yasa dışı ithal edilmiş bir kültür varlığı bulunan diğer tarafındaki kültür varlığının iadesi için dava açabilecek.

Ayrıca, anlaşmanın tarafları, diğerine yasa dışı ithal edilmiş olan kültür varlıklarının karşılıklı iyi niyet çerçevesinde ve zaman kısıtlaması olmaksızın gönüllü iadesine ilişkin müzakereleri destekleyecek.

Taraflar, deneyim paylaşımı, ortak projeler, seminer, çalıştay, ören yerlerinin ve antik anıtların muhafazası ve teşvik edilmesinin yanı sıra arkeoloji ve etnografya müzakerelerine ilişkin konularda işbirliği ve eğitimi teşvik edecek.

Anlaşma taş, maden, seramik gibi toplam 12 kategorideki kültür varlığı kategorileri için geçerli olacak.

Etiketler : türkiye isviçre milletlerarası anlaşma resmi gazete

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