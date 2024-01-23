Türkiye ile İran görüştü: Enerji işbirliği artacak
İran Petrol Bakanı Javad Owji ile görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik.' ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik. Özellikle doğal gaz alanında işbirliğimizin yeni dönemde daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini ifade ettik."
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