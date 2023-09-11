Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi istişareler yarın yapılacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Gürcistan Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia'nın başkanlığındaki heyetler arasında 12 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.