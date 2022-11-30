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30 Kasım 2022 Çarşamba 22:54:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 22:54:00

Türkiye ile Fransa arasında JETCO Protokolü imzalandı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş Fransa'nın başkenti Paris'te bu ülkenin Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Olivier Becht ile Türkiye-Fransa 7. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Protokolünü imzaladı.

Paris'te, Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Türkiye-Fransa 7. Dönem JETCO Toplantısına katılan Bakan Muş, toplantı sonrası Fransız mevkidaşı Becht ile Türkiye-Fransa 7. Dönem JETCO Protokolünü imza töreni öncesi basına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Fransa'nın ilişkilerinin köklü geçmişe dayandığını söyledi.

Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki etkin iş birliğinin Avrupa Akdeniz bölgesinde barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlarımız ve Dışişleri Bakanlarımız, dünyamızın ve bölgemizin geçtiği zorlu günlerde yapıcı diyaloğa devam etmektedir. Devlet Başkanlarımızın kasım ayında Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi vesilesiyle bir araya gelmiş olmaları bu minvalde önem taşımaktadır."

'YAKALANAN OLUMLU İVMEYİ, EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZE DE YANSITACAĞIZ'

Bakan Muş, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinde yenilenen ivmenin bölgesel konularda da yapıcı ve düzenli diyaloğa imkan vermekte olduğunu ifade etti.

"Fransa JETCO Dönem Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirmekte olduğumuz bu ziyaretle siyasi ilişkilerimizde yakalanan olumlu ivmeyi, ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullanan Muş, Türkiye-Fransa 7. Dönem JETCO Toplantısı sırasında Fransız Bakan Becht ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirdiklerini ifade etti. Muş, toplantının verimli geçtiğini belirtti.

Türkiye ve Fransa arasındaki JETCO'ya Türk özel firmaların da etkin katılım sağladığına değinen Muş, JETCO'nun iki ülkenin tüm ekonomik ve ticari ilişkilerini derinlemesine ele alındığı; bu ilişkilerin önündeki engellerin ve sorunların tartışıldığı son derece faydalı bir mekanizma olarak telakki ettiklerini vurguladı.

'PROTOKOL, YAPICI MÜZAKERELERİN VE MUTABAKATIN YANSIMASI'

Muş, Türkiye-Fransa 7. Dönem JETCO Protokolünün, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, sürdürülebilir tedarik zincirleri, yeşil dönüşüm, enerji, tarım, çevre ve şehircilik alanında iş birliğinin yanı sıra farklı konularda son derece yapıcı geçen müzakerelerin ve mutabakatın yansıması olduğunu söyledi.

Bakan Muş, "7. Dönem JETCO Protokolümüzün, ülkemiz ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Becht ise Türk mevkidaşını Fransa'da karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğleden sonra yaptıkları ikili görüşmede, çeşitli alanlardaki ikili iş birliği, iklim değişikliği, ulaştırma, enerji, yeşil dönüşüm gibi konularda bugüne kadar yapılmış teknik çalışmaları ele aldıklarını kaydetti. Becht, "Özellikle iklim konusundaki iş birliği 2021 sonunda yeniden ivme kazandı. Türkiye tarafından Paris Anlaşması'nın onaylanması sayesinde" diye konuştu.

"FRANSA VE TÜRKİYE BİRBİRİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ EKONOMİK PAYDAŞ"

Türkiye ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında özellikle bu anlamda bir mutabakat protokolü imzalandığını ve bu çerçevede, 2022-2024 arasında AFD'nin 800 milyon euroluk bir bütçeyi Türkiye'de iklimsel değişimi hafifletme alanında kullanacağını belirten Becht, "İki ülke arasında mevcut olan sayısız işletmeler sayesinde bu görüşmelerimiz sırasında Türkiye ve Fransa arasındaki son derece yoğun ve işlek üretken ekonomik iş birliğini dile getirme fırsatını bulabildik" ifadelerini kullandı.

Fransa ve Türkiye'nin birbiri için son derece önemli ekonomik paydaş olduğunu dile getiren Becht, "Bu bakımdan bu ilişkimizi, ekonomik ilişkimizi karşılıklı olarak güçlendirmek istiyoruz. Avrupa değer zincirlerinin bölgeselleştirilmesi açısından Türkiye, özellikle son derece stratejik coğrafi konumuna sahip, aynı zamanda da son derece kalifiye bir işçi gücüne sahip olan bir ülke" dedi.

Etiketler : Fransa Mehmet Muş Paris
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