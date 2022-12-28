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Türkiye ile Cezayir, adalet alanında işbirliği mutabakat zaptı imzaladı
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28 Aralık 2022 Çarşamba 01:05:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 01:05:00

Türkiye ile Cezayir, adalet alanında işbirliği mutabakat zaptı imzaladı

Kaynak: AA

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Türkiye Adalet Akademisi ile Cezayir Hakimlik Yüksek Okulu arasında hakim, savcı ve hakim eğitmenlerinin eğitimi ile yargısal alandaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Başkent Cezayir'deki Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Cezayir Adalet Bakanı Abdurreşid Tıbbi, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Cezayir Hakimlik Yüksek Okulu Genel Müdürü Abdülkerim Cadi, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer katıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada, bugünün Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin 506'ncı yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük bir ivme kazanarak sürdüğünü vurguladı.

Yılmaz, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin ticari ve kültürel alanda artarak devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda biz de bugün Türkiye Adalet Akademisi ile Cezayir Hakimlik Yüksek Okulu arasında hakim ve savcıların eğitimi ve hakim eğitmenlerinin eğitimi, bilgi alışverişi, yargısal alandaki işbirliği üzerinde mutabakat zaptı imzaladık." dedi.

"Cezayir'de çok faydalı bir diyalog ve görüşme gerçekleştirdik"

İki ülke arasında bakanlıklar arası heyet ziyaretlerinin gerçekleşeceğini kaydeden Yılmaz, "Bu kapsamda diğer alanlarda, ticari, siyasi ve ekonomik alandaki işbirliğini yargı alanına da taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Göktaş'a da çabalarından dolayı teşekkür ederek, "Cezayir'de çok faydalı bir diyalog ve görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cezayir Adalet Bakanı Tıbbi tarafından da yüksek bir ilgiyle karşılandık. Buradaki temaslarımız devam ediyor. Umarım bundan sonra mutabakat zaptında imzaladığımız hususları bir bir gerçekleştirmiş oluruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir ile Cezayir Hakimlik Yüksek Okulu Genel Müdürü Cadi de törende birer konuşma yaptı.

Özdemir, "Bugün burada, iki ülke arasında tarihe dayanan dostluğunun devamına ilişkin hakimler ve savcılar arasındaki kardeşlik hukukunu artırmaya yönelik bir işbirliği mutabakat zaptını imzalamış bulunmaktayız." dedi.

Türkiye ile Cezayir'in adalet temelinde kurulan iki ülke olduğuna dikkati çeken Özdemir, her iki ülkenin temelinde İslam medeniyeti bağlamında adalet kavramının yattığını vurguladı.

Özdemir, büyük devletlerin adaletle kaim olabileceğini ve Türkiye ile Cezayir'in de bu çerçevede adalet kurumlarını daha güçlü kıldıkları sürece daha güçlü, daha müreffeh topluma ve devlete sahip olabileceklerini kaydetti.

Cezayir'in güçlü bir adalet sistemi olduğunu ifade eden Özdemir, Türkiye'nin de yargı alanında Cezayir dahil, dost ve kardeş ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye devam ettiğini aktardı.

Özdemir, iki ülke kurumları arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının gereğini yerine getireceklerini vurgulayarak, çok kısa süre içerisinde bu anlaşmanın hayata geçirileceğini kaydetti.

İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTAYLAR YAPILACAK

Öte yandan Cezayir Hakimlik Yüksek Okulu Genel Müdürü Cadi ise, iki ülke kurumları arasında varılan işbirliği anlaşmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, bu bağlamda iki ülke hakim ve öğrenci hakimleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının yapılabileceğini söyledi.

Cadi, işbirliği çerçevesinde, iki kurum arasında ortak sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar, kurslar, araştırmalar ve derslerin düzenleneceğini belirterek, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleşeceğini ifade etti.

Hakimler ve öğrenci hukukçuların bu imkanlardan istifade edeceğini söyleyen Cadi, bu işbirliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Etiketler : Cezayir Adalet Bakanlığı Türkiye
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