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23 Mart 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 10:00:00

Türkiye ile BAE arasında yeni iş birliği!

Kaynak: AA

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MASAK ile BAE Mali İstihbarat Birimi, mali suçlarla mücadelede iş birliği yapacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mali İstihbarat Birimi (UAE-FIU) arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MASAK ile UAE-FIU Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'na göre, iki ülkenin mali istihbarat birimleri (MİB) şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar veya terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde iş birliği yapacak.

MİB'ler, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

Bu mutabakat muhtırası MİB'ler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla imzalanırken ilgili devletleri uluslararası hukuka göre bağlayıcı bir uluslararası anlaşma niteliği taşımıyor.

MİB'ler, diğer ülke biriminden talep gelmesi durumunda, onun adına araştırma yapacak ve bu çalışmalar yurt içinde gerçekleştirilmişse elde edebilecekleri bütün bilgileri verecek. Bu kapsamda, doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanabilir veya elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler, özellikle MİB'lerin kendi yurt içi analizleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgiler, MİB'lerin yurt içinde doğrudan veya dolaylı olarak elde etme veya erişim sağlama yetkisine sahip oldukları diğer her türlü bilgiler yer alacak.

Taleplerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için MİB'ler taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgilerle hukuki verilerin sağlanması için en üst seviyede gayret sarf edecek.

MİB'ler, kendi ulusal mevzuatlarının temel ilkelerine uygun olmaması veya ülkesinin egemenliğini ve ulusal güvenliğini etkilemesi halinde ya da iş birliği yapılmaması durumunun tekrarı sebebiyle bilgi vermekten kaçınma hakkına sahip olacak.

Bilgi paylaşılmasının reddedildiği durumlarda, bunun nedeni yazılı olarak bildirilecek.

MİB'ler paylaşılan bilgileri sadece talep edilme veya verilme amaçları için kullanacak.

Bilgilerin başka yetkili makamlara dağıtımı veya bu bilgilerin başlangıçta üzerinde anlaşılan amaçlar dışında kullanılması, talepte bulunulan tarafın önceden yazılı olarak yetkilendirmesi şartına bağlı olacak.

Etiketler : TÜRKİYE BAE MİB
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