VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Meliha Aktaş yakalandı
İstanbul'da aranan 636 zanlı yakalandı
Küresel piyasalar geçen hafta karışık seyretti
Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Çalıntı akü alan hurdacıya 3 milyon 665 bin lira ceza kesildi
Kars, Erzincan ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor
23 Aralık 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 10:15:00

Türkiye ile BAE arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", Dubai'de 14 Şubat 2022'de imzalanmıştı.

Buna göre taraflar, özellikle anıtlar, miras, sanat, kütüphaneler ve yaratıcı endüstrilerle ilgili olmak üzere kültür alanında deneyim, bilgi ve uzmanlık alışverişi, tarafların kültür, dil, edebiyat, sanat ve miras alanındaki çalışmaları, kütüphaneler arası işbirliği, kültürel ve sanatsal faaliyet ve etkinliklere katılım konularında işbirliği yapacak.

Etiketler : birleşik arap emirlikleri türkiye bae milletlerarası anlaşma resmi gazete
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX