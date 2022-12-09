Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin hafta sonundan itibaren batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, pazar günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
Rüzgarın yarın Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini artıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara ve Kıyı Ege'de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, batı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
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