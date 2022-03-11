Antalya zirvesi diplomasi zaferi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına yönelik liderler diplomasisi kapsamında dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, savaşan iki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya'da buluşturduğuna ve Türkiye'nin oluşturduğu güven kanalına işaret etti. Erdoğan, ikili ilişkilerde savunma alanındaki sorunlara da işaret ederek, "haksız yaptırımların kaldırılmalarının zamanının geldiğini" vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

KOLAYLAŞTIRICI, GÜVEN VERİCİ

Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkânı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

HAKSIZ YAPTIRIMLAR KALKMALI

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

NATO GENEL SEKRETERİ GELİYOR

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu başkanlık diplomasisi ve ilgili tüm kurumlarıyla Türkiye'nin üstlendiği 'taraflarla konuşabilme, çözüm arayışında kolaylaştırıcı konum ve güven kanalı olma' pozisyonu, NATO ve Avrupa liderleri nezdinde de yeni görüşmelerle devam ediyor.

Bu kapsamda dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayan Erdoğan, bugün de Türkiye'ye gelecek olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Erdoğan ayrıca, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak ve katılımcı ülkelerin yetkilileri ile de görüşmeler yapacak.

Erdoğan'ın temasları, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da konuk edeceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve 14 Mart Pazartesi günü Ankara'ya gelecek olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.

NATO VE RUSYA ARASINDA

Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin yanı sıra, Avrupa ve dünya liderlerinden sonra ABD Başkanı Biden'la görüşmesi, Stoltenberg ve Scholz'un ziyaretleri, Türkiye'nin sadece Rusya-Ukrayna arasında değil, bir büyük NATO müttefiki olarak, ABD, AB ve NATO ile Rusya arasında da 'iletişim, uzlaşma ve güven kanalı' konumunda olduğunun göstergesi.

FİLİSTİN: İSRAİL İLE BULUŞABİLİRİZ

Öte yandan, Antalya Diplomasi Forumu da, aynı anda sadece Rusya-Ukrayna arasında değil, İsrail-Filistin anlaşmazlığında da bir çözüm arayışı platformu oldu. Forum'a katılan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretini değerlendirirken, "Rusya ile Ukrayna'yı başarıyla bir araya getiren Türkiye, Filistin ile İsrail'i de bir araya getirebilir. Davete açığız dedi. CNN Türk'e konuşan Maliki, "Ankara ile Tel Aviv'in yakınlaşmasından endişe duymuyoruz. Türkiye, İsrail ile müzakere önerirse kabul ederiz" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER GÜVENLİK DE MASADA

Antalya Diplomasi Forumu'nda ayrıca, savaş nedeniyle Ukrayna'da risk altında olan nükleer tesislerin güvenliği de ele alınacak. Forum'a katılan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Rusya-Ukrayna savaşının görüşüldüğü çalışma yemeğinde barışın tesisi için izlenecek yol konusunda fikir alışverişi yapıldı.





DOĞALGAZ PROJESİ DE DETAYLI GÖRÜŞÜLDÜ

Erdoğan'ın Aliyev ile yaptığı görüşmede, Şuşa Beyannamesi'nde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda iki ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımlar da değerlendirildi. Görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesine dair konular da detaylı olarak iki lider tarafından masaya yatırıldı.

ERDOĞAN'IN LİDERLER DİPLOMASİSİ

Erdoğan, 24 Şubat sabahı Rus ordusunun başlattığı Ukrayna topraklarına yönelik saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etmiş, daha sonra başta Rusya ve Ukrayna cumhurbaşkanları ile çok sayıda olmak üzere, Fransa, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Belarus, Hollanda, Avusturya, İngiltere, Litvanya, Kanada, Sırbistan, Moldova devlet ve hükümet başkanları; AB Komisyonu ve AB Konseyi Başkanları ile görüşmeler yapmıştı. Erdoğan ayrıca, Ankara'da konuk ettiği Kosova ve İsrail cumhurbaşkanları ile de ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşını görüşmüştü.

BEYAZ SARAY: YAPICI VE UZUN BİR GÖRÜŞME OLDU

Başkan Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Liderler, Rusya'nın sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgali konusundaki ortak endişelerini tartıştı. Ukrayna hükümetine ve halkına verdikleri güçlü desteği bir kez daha teyit ettiler" denildi. Liderlerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurguladıkları ifade edilen açıklamada, liderlerin söz konusu krize yönelik koordineli uluslararası tepkiyi memnuniyetle karşıladıkları aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "Başkan Biden, Türkiye'nin ihtilaf konusunda diplomatik bir çözümü destekleme çabalarının yanı sıra Türkiye'nin barış ve istikrarın geliştirilmesine yardımcı olan bölge liderleriyle son zamanlardaki ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liderler ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirme fırsatlarını da görüştü" denildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, liderler arasındaki görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü belirterek, görüşmeyi "yapıcı" ve "uzun" olarak nitelendirdi.