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19 Eylül 2023 Salı 14:09:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 14:09:00

Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Gürcistan kaynaklı tır konvoyu oluştu

Kaynak: AA

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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, "Aldığımız bilgilere göre, Gürcistan tarafında internet kaynaklı teknik bir sorun oluşmuş." dedi.

Türkiye-Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda sistemsel sorundan dolayı tır konvoyu oluşmaya başladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların Türkgözü Gümrük Kapısı'nı tercih ettiğini söyledi.

Gürcistan tarafında dün sistem kaynaklı sorun oluşmaya başladığını, bunun yoğunluğa neden olduğunu dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Şu an Türkgözü kapımızda tır yoğunluğu oluşmaya başladı. Nedeni, sistemsel bir sorun. Aldığımız bilgilere göre, Gürcistan tarafında internet kaynaklı teknik bir sorun oluşmuş. Konuya ilişkin görüşmeler yaptık. Bugün giderilmesi planlanıyor."

Demirci, söz konusu sorunun Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı için geçerli olmadığını belirtti.

Etiketler : Türkiye-Gürcistan ardahan ticaret internet sorunu teknik sorun
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