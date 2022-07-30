Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak göçle mücadele aralıksız devam ederken, geçen yıl doğu ve güney illerinden toplam 451bin 96 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi. Bu yıl ise Türkiye'ye girişi engellenen kaçak göçmen sayısı 183 bin 934 olarak gerçekleşti.

Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda, 2021'de yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 162 bin 996 kaçak göçmen yakalanırken, 2022'de ise bugüne kadar yakalanan kaçak göçmen sayısı 156 bin167'ye ulaştı. Bu sayı mükerrerlikten arındırıldığında ise 32 bin 430 olarak kayıtlara geçti.

7 AYDA 146 ÖZEL UÇAK SEFERİ DÜZENLENDİ



Bu yılın ilk 7 ayında Afganistan'a 144 özel uçak seferi düzenlendi. Bu uçuşlarla 26 bin 309 ve tarifeli uçuşlarla da 9 bin 419 olmak üzere toplam 35 bin 728 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Aynı dönemde Pakistan'a düzenlenen 2 özel uçak seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7 bin 214 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderildi.

Yine bu yılın ilk 7 ayında 59 bin 40 kaçak göçmen sınır dışı edildi. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında yüzde 136 artış oldu.

2016'dan bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 358 bin 736 olarak gerçekleşti. Terke davet edilip çıkış yapanlarla birlikte bu sayı 386 bin 564'e ulaştı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ KAPASİTELERİ 20 BİNE YÜKSELTİLDİ



Geri gönderme merkezi kapasiteleri 20 bine yükseltildi. Sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleriyle Türkiye, Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Bu merkezlerde 93 farklı uyruktan 17 bin 942 yabancının idari gözetim altında sınır dışı işlemleri devam ederken, bunlardan 6 bin 945'i Afganistan, 4 bin 511'i Pakistan ve 6 bin 486'sı da diğer uyruklardan oluşuyor.

Gönüllü geri dönüş sayısında artış devam ederken, bugüne kadar Türkiye'den 514 bin 358 Suriyeli gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine döndü. Son 6 yıl içerisinde 697 bin 394 yabancı Avrupa'ya geçti.