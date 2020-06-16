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16 Haziran 2020 Salı 13:34:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 13:34:00

Türkiye genelinde radarla hız denetimi

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Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki eş zamanlı radar denetimlerinde 41 bin 270 hız ihlali tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla, 12-13-14 Haziran tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Bu dönemde 72 bin 936 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 41 bin 270 sürücünün hız ihlali tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, 149 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, 43 bin 855 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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