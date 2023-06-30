Türkiye genelinde 1643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolu yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı'nda, "Bisiklet Ağları ile Örülmüş Bir Türkiye" için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirtti.

"Nefes Alan Şehirler ve Sağlıklı İnsanlar" şiarıyla ülkeyi bisiklet ağlarıyla örüp hava kalitesini iyileştirdiklerini vurgulayan Özhaseki, yeşil yürüyüş yollarıyla vatandaşların sağlıklı yaşamlarına katkı sunduklarını ifade etti.

Özhaseki, 3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu hedefi kapsamında şu ana kadar 1643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolunu tamamladıklarını bildirdi.

BAKANLIK, YEREL YÖNETİMLERE FİNANSAL DESTEK SAĞLIYOR



Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı'nda yer alan 3 bin kilometre bisiklet yolu yapılması hedefi doğrultusunda, yerel yönetimlerin bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu projelerine finansal destek sağlandığı bildirildi.

Bugün itibarıyla yerel yönetimlere 595 kilometre bisiklet yolu için finansal destek sağlandığı kaydedilen açıklamada, 2018'de ülke genelinde 1048 kilometre olan bisiklet yolu metrajının hibe desteğiyle 1643 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Bakanlık tarafından sağlanan destekler sonucu, bugün itibarıyla 373 kilometre yeşil yürüyüş yolu için yerel yönetimlere finansal destek sağlandığı kaydedildi.