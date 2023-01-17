Türkiye Gençlik Birliği'nden Kılıçdaroğlu'na tepki

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yapıştırıldığı, üzerinde ABD bayrağı bulunan, kamuflaj kıyafetli cansız manken taşıyan üyeler adına Genel Başkan Kayahan Çetin açıklama yaptı.

"Türk ordusuna karşı düzenlenen operasyonun görevli memurlarını açıklamak üzere toplandıklarını" söyleyen Çetin, bu operasyonla Türk ordusunun ve komutanlarının otoritesinin sarsılmaya çalışıldığını savundu.

Kayahan Çetin, "Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında, ABD'nin Türk ordusunu hedefe koyan operasyonunun bütün memurlarını sahibine, yani Amerika'ya iade etmeye geldik. Alın kuklalarınızı, istediğiniz gibi oynatın." diye konuştu.

Cansız mankene takılan çantadan kağıtlar çıkaran Çetin, "ABD'den yazılı emir aldıklarını" öne sürerek, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP milletvekilleri Ünal Çeviköz'e ve Sezgin Tanrıkulu'na eleştiride bulundu.

Türk ordusunu karalama operasyonlarının başarısız olacağını belirten Çetin, "Bir sonraki toplantınızı gelin ABD Büyükelçiliği'nde yapın. Nasıl olsa talimatlar buradan geliyor, hepiniz de kuyruğa giriyorsunuz. İşte sizin genel merkeziniz. Altılı Masa'nın genel merkezi: ABD Büyükelçiliği." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından cansız manken, büyükelçilik önündeki ağaca bırakıldı.