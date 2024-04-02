VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'dan İsrail'e: Açıklama bekliyoruz
Ankara'da istinat duvarının altında kalan işçinin ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı
BAE, İsrail'den koruma güvencesi alana dek Gazze'ye denizden yardım koridoruna katılmayacak
Rusya'nın Dnipro'ya saldırısında 5 kişi yaralandı
Portekiz'de kurulan azınlık hükümeti göreve başladı
Biden ile Şi telefonda görüştü
02 Nisan 2024 Salı 20:45:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 20:45:00

Türkiye, Gazze'ye en çok yardım ulaştıran 2'nci ülke

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) internet sitesindeki verilere göre Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye en çok insani yardım ulaştıran 2'nci ülke oldu.

COGAT'ın 31 Mart verilerine göre, İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk sırada yer aldı. Yardımların yüzde 23'ünü gönderen Türkiye, en fazla yardım yapan ikinci ülke oldu.

Türkiye'yi yüzde 16'yla Suudi Arabistan, onu da yüzde 8'le Katar izledi.

COGAT'ın aynı tarihte yaptığı paylaşıma göre, 26 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 21 ambulanstan 9'u Türkiye tarafından bağışlanırken Türkiye, bu konuda ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 8 ambulansla Kuveyt takip etti.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında, Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

Etiketler : Türkiye gazze filistin yardım
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Başarı yemeği

Başarı yemeği
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX