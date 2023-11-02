Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun, hastaları bilerek ölüme terk etmekle hayatlarını kurtarmak arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplum, hastaları bilerek ölüme terk etmekle hayatlarını kurtarmak arasında bir tercih yapmak zorunda.



Gazze'de faaliyet gösteren Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıtının tükenmesi ve İsrail'in devam eden saldırıları sonucunda dün faaliyetine tamamen son vermek... — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2023

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gazze'de faaliyet gösteren Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıtının tükenmesi ve İsrail'in devam eden saldırıları sonucunda dün faaliyetine tamamen son vermek zorunda kalmıştır. İlgili kurumlara ve uluslararası topluma yönelik tüm uyarılarımıza, çağrılarımıza rağmen!

Türkiye olarak, elde hiçbir imkan bulunmadığı için hastaneden mecburen taburcu edilen kanser hastalarının tedavilerine devam edilmesi, Gazze'deki diğer çocuk ve erişkin yoğun bakım hastalarından ihtiyacı olan ve tıbbi açıdan uygun olarak değerlendirilenlerin gerekli koordinasyon sağlanarak en kısa sürede ülkemize nakli konusunda tüm desteği vermeye hazırız."

Uluslararası toplumun ve ilgili kurumların Türkiye'nin çağrısına bir an önce cevap vererek harekete geçmesini beklediklerinin altını çizen Koca, uluslararası toplum ve ilgili kurumların, hastaneye yapılan saldırıları önleme konusunda yeterli girişimde bulunmadıklarını belirtti.

Koca, açıklamasında, "Şimdiyse hastaların hayatını kurtarmak kaçınılmaz görevdir. Hastaların hayatını kurtarmak dışındaki tek seçenek, hastaları bilerek ölüme terk etmektir. 'Bunun sorumluluğunu alabilirim.' diyen var mı?" ifadelerine yer verdi.