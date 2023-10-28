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28 Ekim 2023 Cumartesi 17:16:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 17:16:00

Milyonların yüreği mazlumlarla attı! Türkiye Gazze'deki zulme 'dur' dedi

Kaynak: AA

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi. Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1,5 milyon kişi katılım gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanına geldi.

Katılımcılardan bazıları "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ve "Filistinli çocukların sesi ol" yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu.

VATANDAŞLAR İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATTI

Sabahtan itibaren alanda yerlerini alan katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan attı.

Miting programının başlamasıyla sanatçı Resul Aydemir sahne aldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili eserlerini seslendiren Aydemir, Filistinliler için de dua etti. Katılımcılar da seslendirilen eserlere eşlik etti.

Aydemir'in ardından sanatçı Maher Zain, boyunlarında Filistin bayrağı renklerinin olduğu atkılar bulunan çocuklarla platforma çıkarak sahne aldı.

Sahnenin her iki yanındaki led ekranlara "#United4Palestin" yazısı ile Türk ve Filistin bayrakları yansıtılıyor. Alandaki diğer led ekranlarda ise Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları gösterildi.

Vatandaşların mitinge katılımı nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Miting alanına otomobilleriyle ulaşmak isteyenler, Basın Ekspres Yolu'nda yoğunluğa neden oldu. Vatandaşların araçlarına Türk ve Filistin bayrakları taktıkları görüldü.

Öte yandan, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığının organizasyonunda ilçedeki 21 mahalleden 73 otobüs ve minibüs, miting alanına hareket etti.

Etiketler : Atatürk Havalimanı Mitingi İsrail Katliamı FİLİSTİN MİTİNGİ
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