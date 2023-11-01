Türkiye ve İran'dan ortak 'Gazze' açıklaması: Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız

Türkiye ve İran'dan ortak 'Gazze' açıklaması: Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceğini duyuran Hakan Fidan, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların durdurulmasına yönelik atılması gereken adımlardan da bahsetti.

İRAN CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bakan Fidan, "İran Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Türkiye olacak. 7 Ekim'den bu yana ilgililerle yakın bir diplomasi trafiği içindeyiz. Hakkaniyetli davranmayı esas ediniyoruz. Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı tutum olmaz." diye konuştu.

İSRAİL'E NET MESAJ

Konuşmasında 26 gündür devam eden İsrail-Filistin çatışmalarına değinen Fidan, Gazze'deki trajedinin en büyük gündem maddeleri olduğunu belirtti. Bu kıyım ve yıkım karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirten Fidan, "Masum sivillere yapılan saldırılar hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi her platformda dile getirdik" dedi. Fidan, "İsrail, şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini anlamalı" ifadelerini kullandı.

Bi Türkiye olarak dostlarımızla önce ateşkes sonra barış için elimizden geleni yapmaktayız. Garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız.

Filistin içinde İsrail için de güven ve huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor.

Bugün İranlı mevkidaşımla diğer bölgesel gelişmeleri de ele alma imkanı bulduk. Aynı zamanda Irak'ı da ele aldık. Irak'ta son dönemde önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir süreç gözlemliyoruz.

"AB VE ABD 'ATEŞKES' KELİMESİNİ DUYMAK İSTEMNİYOR"

"AB aldığı pozisyon gereği maalesef 'ateşkes' kelimesini duymak istemiyor. Onların durduğu yer ABD ile birlikte İsrail'in takdir edeceği ölçüde. Doğu ve Batı'da insanlık vicdanının protestolarla buna başkaldırdığını görüyoruz. Bundan sonra kalıcı bir barış için ne yapılabilir buna yoğunlaşmak gerekiyor."

ABDULLAHİYAN: SAVAŞ DURMAZSA BÖLGENİN KOŞULLARI KONTROLDEN ÇIKACAK

Sözlerine Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak başlayan Abdullahiyan da görüşmelerinin ana gündem maddesinin Gazze olduğuna dikkat çekti. Gazze'deki halkın İsrail tarafından yasaklı silahlarla öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten İranlı Bakan savaşın yayılmaması için bölge çapında görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Dün Doha'da Katarlı yetkililer ve Hamas yetkilileri ile görüşmelerini aktaran Abdullahiyan, "Savaş bir an önce durdurulmazsa bölgenin koşulları bütün tarafların kontrolünden çıkacaktır" diyerek bunun sorumluluğunun 'ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerde' olacağını belirtti.

Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin de yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.