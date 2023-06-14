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14 Haziran 2023 Çarşamba 14:11:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 14:11:00

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

Etiketler : türkiye finlandiya isveç nato daimi mekanizma toplantısı
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