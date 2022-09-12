Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ateşkes ve barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Etiyopya'daki gelişmeler hakkındaki soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, "Etiyopya'da TPLF tarafından dün (11 Eylül) yapılan, Federal Hükümet ile ateşkes ve Afrika Birliğinin himayesinde barış görüşmelerine başlamaya hazır olunduğu yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Bilgiç, Türkiye'nin Etiyopya'daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrısını ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu yineledi .
- Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı
- Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
- Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
- Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
- AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı