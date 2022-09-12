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12 Eylül 2022 Pazartesi 17:48:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 17:48:00

Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ateşkes ve barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Etiyopya'daki gelişmeler hakkındaki soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, "Etiyopya'da TPLF tarafından dün (11 Eylül) yapılan, Federal Hükümet ile ateşkes ve Afrika Birliğinin himayesinde barış görüşmelerine başlamaya hazır olunduğu yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Türkiye'nin Etiyopya'daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrısını ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu yineledi .

Etiketler : etiyopya ateşkes dışişleri bakanlığı sözcüsü tanju bilgiç
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