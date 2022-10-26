Türkiye, Etiyopya barış müzakerelerinin başlamasından memnun
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Hükümeti ile Tigray Bölgesel Yönetimi yetkilileri arasında dün Güney Afrika'da barış görüşmelerinin başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ile Tigray Bölgesel Yönetimi yetkilileri arasında 25 Ekim 2022'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nde barış görüşmelerinin başlamış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Afrika Birliği öncülüğünde yürütülen görüşmelerin, çatışmaların "kalıcı olarak sonlandırılmasına vesile olması" temennisinde bulunulan açıklamada, Etiyopya'da barış ve huzurun tesisi için Türkiye'nin dost ve kardeş Etiyopya halkına her türlü desteği vermeye hazır olduğu vurgulandı.
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