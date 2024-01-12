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Türkiye-Ermenistan sınırında yeni gelişme! Geçiş noktası hazır hale getirildi
12 Ocak 2024 Cuma 19:53:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 19:53:00

Türkiye-Ermenistan sınırında yeni gelişme! Geçiş noktası hazır hale getirildi

Kaynak: AA

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Ermenistan, Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın tamamen yenilenerek hizmete hazır hale getirildiğini bildirdi.

Ermenistan, Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafının (Margara Sınır Kapısı) tamamen yenilenerek hizmete hazır hale getirildiğini açıkladı.

AA'da yer verilen habere göre, Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi Başkan Yardımcısı Karen Tamazyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Margara Sınır Kapısı'nın yenilenerek gerekli teknik altyapıya kavuşturulduğunu ve hizmete açılmak üzere hazır olduğunu belirtti.

Tamazyan, "Gümrükle ilgili teknik vasıtalar, pasaport kontrolü ve sınır görevlileri kapsamında yolcu hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için tüm altyapılar hazır." ifadelerini kullandı.

1 TEMMUZ 2022'DE SINIRIN ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARINA AÇILMASI KARARI ALINDI

Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 1 Temmuz 2022'de bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı.

Bu dönemde sınır sadece, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk kez Şubat 2023'te açılmıştı.

Etiketler : Alican Sınır Kapısı Türkiye sınırı yenilenmiş hizmet
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