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22 Ocak 2023 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 15:45:00

Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Kaynak: AA

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Türkiye Ermenileri Patrikliği, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Türkiye Ermenileri Patrikliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsveç'te İslam aleminin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yakma teşebbüsünün, derin infial uyandırdığı belirtildi.

Açıklamada, hiçbir nedenle izah edilemeyecek bu menfur hareketin, sadece İslam dinine mensup olanların dini duygularını rencide etmekle kalmadığına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra farklı inançlara mensup insanlar arasında düşmanlık duygularını körüklemeye matuf hareketler olduğu göz ardı edilemez. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarıyla kesinlikle bağdaşmayacak bu hareketin, bu duyguları paylaşan kişiler tarafından kabul görmeyeceği muhakkaktır. Başta Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri olmak üzere Ruhani Meclis, ruhaniler, vakıf yönetim kurulları ve Türkiye Ermenileri cemaati, yapılan bu çağdışı hareketi esefle kınamaktadırlar."

Dünyanın, çeşitli sorunlarla boğuştuğu bugünlerde sevgiye, huzura, barışa ne kadar muhtaç olduğunun bilindiğine işaret edilen açıklamada, "İnsanların din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin dünyamızın sorunlarına sorun katacak hareketlerden sakınmalarının ve var güçleri ile arzu edilen huzur ortamının sağlanmasına hizmet etmelerinin daha doğru olacağını hatırlatıyoruz. Tanrı'nın ilahi hikmeti ile bu yolda çalışacak olanlara önderlik etmesi için dua ediyoruz." görüşüne yer verildi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da söz konusu açıklamayı, Twitter adresinden paylaştı.

Etiketler : türkiye ermenileri patrikliği isveç kuranı kerim kınama
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