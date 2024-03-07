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Türkiye enerji bağımsızlığına koşuyor! Gabar'dan sevindiren petrol gelişmesi
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07 Mart 2024 Perşembe 16:31:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 16:31:00

Türkiye enerji bağımsızlığına koşuyor! Gabar'dan sevindiren petrol gelişmesi

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Son Dakika Haberleri.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı.

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