Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4 büyüdü

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16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:44:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:44:00

"Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüme gösterdi" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye birçok ülkeden olumlu ayrıştı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde deprem afetinin etkilerine rağmen yüzde 4 büyümeyi başardığını belirterek, "Türkiye birçok ülkeden olumlu ayrıştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde deprem afetinin etkilerine rağmen yüzde 4 büyümeyi başarmıştır.

Türkiye birçok ülkeden olumlu ayrıştı

Ekonominin düşmanı siyasi ve teknik belirsizlik. Siyasi belirsizliği son dönemde yaşadığımız seçimlerde aştık, milletimize şükranlarımızı ifade ediyoruz

Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisiyle 2023 Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi 400 baz puan seviyelerine gerilemiştir

Togg benzeri yeni projelerle Türkiye yüzyılına yakışır projeler hayata geçireceğiz

Deprem harcamalarını harici bir durum olarak görüyoruz. Bir takım gelir tedbirleri aldık. Tamamlayıcı bir unsur olarak kamuda harcama adımları atmayı planlıyoruz

İlk hedefimiz şeffaflık tutarlılık öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluktur, serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği arttırmak temel hedefimiz.

Belirsizlikler azalacak, yatırımcıları ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artıracak politikalar ve yapısal reformlar ile kısa orta ve uzun vadede sorunların üstesinden gelecek ve başarılarımızı kutlayacağız

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : cevdet yılmaz tobb türkiye ekonomi şurası ankara
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