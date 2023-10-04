VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye düşmanı ABD'li Senatör'ün skandalları bitmiyor: Eşi ölümlü trafik kazasına neden olmuş
BM'den Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları hakkında açıklama: "Amaç ülkelerin arasını açmak"
Türk savunma sanayisi başarıya doymuyor: Hedef 6 milyar dolar
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı
Hindistan'ı sel vurdu: Can kaybı 14
Avrupa'da enerjide alarm veriyor: Elektrik santralleri devreye alınacak
04 Ekim 2023 Çarşamba 18:56:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 18:56:00

Türkiye düşmanı ABD'li Senatör'ün skandalları bitmiyor: Eşi ölümlü trafik kazasına neden olmuş

Kaynak: AA

ABONE OL

Eşi ABD'li Senatör Bob Menendez ile birlikte rüşvet almakla suçlanan Nadine Arslanian Menendez'in 2018 yılında araba kullanırken çarptığı kişinin hayatını kaybettiği ve Menendez'in olayda kusursuz bulunduğunun görüldüğü polis kayıtları ortaya çıktı.

"NorthJersey.com" adlı haber sitesinin kaza gecesine ilişkin ulaştığı yazılı ve görüntülü polis kayıtlarına göre, kaza New Jersey eyaletinin Bogota bölgesinde oldu.

Bogota Polisi, 12 Aralık 2018'de aldığı kaza ihbarı üzerine olay yerine gitti. Menendez'in arabasıyla çarptığı Richard Koop adlı kişinin ağır yaralı olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Koop, hayatını kaybetti.

Polis kayıtlarında, "Önüne bakmadan yürüyen Koop, ışıklardan ya da yaya geçidinden geçmiyordu." ifadesi kullanıldı.

Kayıtlarda, Menendez'e alkol ya da madde kullanımına ilişkin test yapılmadığı ve olay yerinden kısa bir süre sonra ayrılmasına izin verildiği görüldü.

Bergen Eyalet Savclığı ve Bogota Polisi, Menendez'in kazada kusursuz olduğuna karar verdi.

New York Güney Bölge Federal Savcılığının kazaya ilişkin iddianamesinde, Menendez'in halihazırdaki rüşvet davasında öne çıkan Mısırlı iş insanı Wael Hana ile mesajlaşmasına yer verildi.

İddianamede, Menendez'in kaza nedeniyle arabasının olmadığını yazdığı Hana'nın, bir süre sonra Menendez'e lüks bir araba tedarik ettiği kaydedildi.

Nadine Arslanian Menendez, eşi Bob Menendez'le 2020 yılında evlendi.

MENENDEZ'İN MISIR'A YAPILAN RESMİ YARDIMLARDAKİ ETKİSİ İDDİANAMEDE YER ALMIŞTI

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez'e ve eşi Nadine Arslanian Menendez'e rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.

Evinde yapılan aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler iddianamede dikkati çekmişti.

İddianamede, Menendez'in Mısırlı bir yetkili adına diğer ABD senatörlerine Mısır'a yapılan 300 milyon dolarlık yardımın serbest bırakılması çağrısında bulunan mektupların "hayali yazarı" olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan yükselen istifa baskılarına direniyor.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Etiketler : Rüşvet Bob Menendez SKANDAL ABD
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX