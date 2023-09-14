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14 Eylül 2023 Perşembe 18:41:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 18:41:00

Afrika'nın hasta adamını kızdıracak analiz: Türk hilali parlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Son dönemde Afrika'da sömürü düzenine karşı başlatılan direniş Avrupa medyasının da gündeminde. 'Türk hilali parlıyor.' diyen İsviçre gazetesi NZZ, Fransa'nın bölgede gittikçe zayıflamasının Türkiye için fırsat olduğunu yazdı.

Türkiye dünya basınının gündeminde yer alıyor.

İsviçre gazetesi NZZ, Afrika'daki son dönemde yaşanan gelişmeleri mercek altına aldı.

Türkiye'nin bölgede yükselen gücünü inceledi.

"Sahel'de Türk hilali parlıyor" ifadelerine yer verilen haberde, Fransa'nın bölgede gücünü kaybettiği vurgulandı ve durumun Türkiye için yeni fırsatlar sunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya yaptığı çok sayıda ziyaret hatırlatılan haberde Türkiye'nin Afrika'da yumuşak güç olma rolünün altı çizildi.

Ayrıca Türkiye'nin batılı ülkelerden farklı olarak Afrika ile eşit ortaklık temeline dayanan bir ilişki inşa ettiğine dikkat çekildi.

"85 milyonluk Türkiye cazip bir yatırım destinasyonu"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın Güney Kore'nin başkenti Seul'deki temasları da Güney Kore basınında geniş yer buldu.

Maekyung gazetesi, Kacır'ın 24'üncü Dünya Bilgi Forumu ziyareti dolayısıyla Türk ekonomisini değerlendirdi.

Gazete haberini "85 milyon nüfuslu Türkiye cazip bir yatırım destinasyonu" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Gazete, Türkiye'nin "esnek iş politikaları, nitelikli iş gücü ve jeopolitik konumu ile yatırımcı dostu ortam" sağladığını yazdı.

Türkiye'nin AB'nin yeni karbon düzenlemelerine yanıt verecek planlar üzerinde çalıştığı vurgulandı.

Etiketler : türkiye afrika fransa dünya basını
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