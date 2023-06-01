Türkiye dünya barışında kilit ülke!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin ardından küresel krizlerde Türkiye yine anahtar ülke oldu. Alman siyasetçiler Ukrayna Savaşı'nda Ankara'nın rolüne dikkat çekti.

Voice of America'ya konuşan ABD'li uzmanlar, telefon görüşmesini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'la daha iyi bir ilişki kurmak istediğinin işareti" olarak yorumladı.

LİDERLER MOLDOVA'DA BİR ARAYA GELECEK

Diğer taraftan Erdoğan'ın Rusya Lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski ile ilişkisi Avrupa için umut oluyor. Almanya'daki CDU milletvekili Armin Laschet, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda anahtar ülke olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Erdoğan'ı Berlin'e davet etti. Bugün ise Türkiye dahil 47 Avrupa ülkesinin liderleri ile AB üyeleri Moldova'da bir araya gelecek. Başkan Erdoğan da zirveye katılacak.

TEBRİKLER SÜRÜYOR

Liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmeyi sürdürüyor. Şimdiye kadar 100'e yakın ülke ve kurumdan işbirliği mesajı gelmişti. Dün de Gambiya, Liberya, Güney Sudan, Eritre, Malezya, Libya, Cibuti, Uganda liderlerinin yanı sıra Arap Birliği ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden tebrik yayınlandı.