Türkiye donacak! İstanbul için gün verildi

Meteoroloji 30 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumuna göre, hafta boyunca ülke genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Yeni haftada Ankara'nın da aralarında bulunduğu iç kesimlerdeki birçok kentte kar yağışı, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu kıyı illerinde ise yağmur etkili olacak. İstanbul'da cuma gününden itibaren ise kar, yağmurla birlikte görülecek. İşte güncel hava durumu raporu...

2 İL İÇİN "SARI" UYARI

Öte yandan yoğun kar yağışı beklenen Bingöl ve Muş için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta boyunca ülke genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Yeni haftada Ankara'nın da aralarında bulunduğu iç kesimlerdeki birçok kentte kar yağışı, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu kıyı illerinde ise yağmur etkili olacak. İstanbul'da cuma gününden itibaren ise kar, yağmurla birlikte görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile yağmur ve sağanak, Edirne, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı

İSTANBUL 2°C, 6°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 0°C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 2°C, 10°C

Çok bulutlu

İZMİR 3°C, 11°C

Çok bulutlu

MANİSA 1°C, 9°C

Çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 10°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -3°C, 3°C

Çok bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 6°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C

Çok bulutlu

KONYA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -3°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT -1°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -11°C, -3°C

Çok bulutlu, yarın kar yağışlı

KARS -13°C, -1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -2°C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN -7°C, 2°C

Çok bulutlu, yarın kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.

GAZİANTEP 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu

SİİRT 0°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 5°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu