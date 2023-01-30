Türkiye donacak! İstanbul için gün verildi
Türkiye'de dondurucu soğuklar başlıyor. Yoğun kar ve sağanak yağışı pazar gününe kadar etkili olacak. İstanbul için kar alarmı verildi. Megakentte, yoğun kar yağışı cuma gününden itibaren başlıyor. Peki, üç büyük ilde hava nasıl olacak? İşte 30 Ocak Pazartesi il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji 30 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumuna göre, hafta boyunca ülke genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Yeni haftada Ankara'nın da aralarında bulunduğu iç kesimlerdeki birçok kentte kar yağışı, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu kıyı illerinde ise yağmur etkili olacak. İstanbul'da cuma gününden itibaren ise kar, yağmurla birlikte görülecek. İşte güncel hava durumu raporu...
2 İL İÇİN "SARI" UYARI
Öte yandan yoğun kar yağışı beklenen Bingöl ve Muş için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?
Hafta boyunca ülke genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Yeni haftada Ankara'nın da aralarında bulunduğu iç kesimlerdeki birçok kentte kar yağışı, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu kıyı illerinde ise yağmur etkili olacak. İstanbul'da cuma gününden itibaren ise kar, yağmurla birlikte görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile yağmur ve sağanak, Edirne, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı
İSTANBUL 2°C, 6°C
Çok bulutlu, kuzey ve doğusu hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 0°C, 2°C
Çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 5°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 2°C, 10°C
Çok bulutlu
İZMİR 3°C, 11°C
Çok bulutlu
MANİSA 1°C, 9°C
Çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 10°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 8°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -3°C, 3°C
Çok bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 6°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 2°C
Çok bulutlu
KONYA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -3°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 2°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT -1°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -11°C, -3°C
Çok bulutlu, yarın kar yağışlı
KARS -13°C, -1°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -2°C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
VAN -7°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.
GAZİANTEP 2°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
SİİRT 0°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 5°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
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