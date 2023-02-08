Türkiye Diyanet Vakfı'ndan deprem bölgelerine destekler artarak devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle afet bölgelerine görevli ve gönüllüleriyle insani yardım ile desteklerini sürdürüyor.

Vakıf, deprem bölgelerinde temel ihtiyaçları karşılamak ve AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla tüm imkanlarını seferber etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralı vatandaşlara ise acil şifa dileğinde bulundu.

Genel Müdür Turan, depremin ilk anından itibaren afet bölgelerine Vakfın görevli ve gönüllülerinin intikal ettiği bilgisini verdi. Turan, "Mütevelli Heyeti II. Başkanımız İhsan Açık, Genel Müdür Yardımcımız Abdurrahman Çetin, Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz Abdullah Aydos ve afet çalışmaları kapsamında Genel Merkezimizin 30 personeli deprem bölgelerine hızlı bir şekilde intikal ederek bölgedeki çalışmalara destek veriyor ve bölgenin ihtiyaçları konusunda tespitlerde bulunuyor" dedi.

Turan, Vakfın Türkiye genelindeki 1003 şubesinden çok sayıda personelin deprem bölgelerine intikal etmeye başladığını da belirterek, "Müftülüklerimiz ve Şubelerimizin binlerce görevli ve gönüllüleri, hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgelerinde nerede ihtiyaç varsa oraya ulaşıyor, çalışmalara destek veriyor; mağdur vatandaşlarımıza yardım malzemeleri ulaştırıyor" diye konuştu.

TDV'nin arama-kurtarma ekipleri sahada

Genel Müdür Turan, Bartın, Ordu, Bursa, Afyonkarahisar ve İstanbul Şubeleri uhdesindeki 75 kişilik arama- kurtarma ekibinin Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 ilde AFAD koordinesinde deprem bölgelerindeki saha çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Vakfın filosundaki ilgili araçların da deprem bölgelerine sevk edildiğini belirten Turan, şunları kaydetti: "Genel Merkezimizden 1 adet mobil mutfak tırımız, 1 adet koordinasyon aracımız, 1 adet afet aracımız, 4 adet mobil ikram aracımız, 3 ilave ulaşım aracı, 1 adet destek hizmetleri aracı ve karavan deprem bölgelerine sevk edildi. Ayrıca Şubelerimizden de çok sayıda mobil ikram ve destek araçları bölgelere intikal etti."

Afetzedelere ve kurtarma ekiplerine ikramlarda bulunuluyor

TDV'nin Türkiye'de AFAD tarafından "Beslenme Akreditasyon Sertifikası" alan ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Turan, "Deprem bölgelerinde görevli ve gönüllülerimiz afetzedelere, sahada zorlu şartlar altında arama-kurtarma yapan ekiplere sürekli olarak sıcak çorba, yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuyor. Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşların camilerde misafir edildiğini hatırlatan Turan, "Diyanet İşleri Başkanımız ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız, depremde hasar görmeyen camilerimizin vatandaşlarımızın kullanımına açık olduğunu duyurmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak süreci iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Görevli ve gönüllülerimiz afetzede vatandaşlarımızı camilerimizde ağırlıyor, çeşitli ikramlarda bulunuyor ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyor" dedi.

TDV yardım kampanyası başlattı

Genel Müdür Turan, aynı zamanda deprem bölgelerinde kullanmak üzerine "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı. Toplanan yardımlarla, depremden etkilenen afetzedelerin yaralarını sarmayı sürdüreceklerini vurgulayan Turan, "Hayırseverlerimiz 'DEPREM' yazıp 5601'e SMS göndererek 25 TL destek verebilirler ya da bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabilirler" diye konuştu.

Deprem bölgelerine çadır sevkiyatı yapılıyor

Turan, hayırseverler tarafından Müftülüklere ve Vakfın Şubelerine emanet edilen çadır, battaniye, su, kumanya, uyku tulumu, hijyen ürünleri, soba ve powerbank gibi çok sayıda ayni yardımların deprem bölgelerine hızla ulaştırıldığını söyledi. Turan, Vakfın genel merkezinden tırlarla deprem bölgelerine çadır sevkiyatı yapıldığını da bildirdi.