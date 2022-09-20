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20 Eylül 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 12:39:00

Türkiye, demiryolu ile Körfez ülkelerine bağlanacak

Kaynak: Star Gazetesi

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Türkiye, Irak üzerinden demiryolu ile Körfez ülkelerine bağlanacak. Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na bağlı Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, ancak Türkiye ile Katar arasındaki uzun mesafeden dolayı bu demiryolu projesini hayata geçirmenin şu anda çok zor olduğunu aktardı.

Türkiye'yi Katar'a Irak ve Kuveyt üzerinden bir demiryolu ile bağlamanın mümkün olduğunu ifade eden Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na bağlı Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, ancak Türkiye ile Katar arasındaki uzun mesafeden dolayı bu demiryolu projesini hayata geçirmenin şu anda çok zor olduğunu aktardı.

Al-Sharq gazetesine konuşan Arıoğlu, Türkiye ile Irak arasında doğrudan demiryolu bağlantısı kurulmasının gündemde olduğunu, bu demiryolu hattının Kuveyt'e de bağlanacağını kaydetti.

TÜRKİYE İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDA İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için gereken her şeyi yapma sözü verdi. Erdoğan, Körfez bölgesindeki diyaloğu yeniden başlatmayı ve yanlış anlaşılmaları düzeltmeyi amaçlayan diplomatik çabalardan memnun olduğunu da ifade etti.

Erdoğan, ülkesinin Katar ile ilişkilerinin önümüzdeki dönemde daha da ivmelenerek devam edeceğini belirterek, Türk işadamlarının Katar'da hayata geçirdiği projelerin hacminin 15 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Erdoğan, "Katar ile birlikte diğer tüm Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Etiketler : Körfez bölgesi Katar TÜRKİYE IRAK KUB-VEYT
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