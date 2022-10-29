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29 Ekim 2022 Cumartesi 11:31:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 11:31:00

Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında... Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı

Başkan Erdoğan: Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli, elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı, daha sonra Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: Engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Etiketler : anıtkabir cumhuriyet cumhuriyet bayramı 29 ekim başkan erdoğan togg
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