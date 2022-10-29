Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.



Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı



Başkan Erdoğan: Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli, elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli, elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. pic.twitter.com/wJUHzOnXae — 24 TV (@yirmidorttv) October 29, 2022

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı, daha sonra Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: Engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.