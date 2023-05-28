28 Mayıs 2023 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 17:00:00
Türkiye cumhurbaşkanını seçiyor... Oy verme işlemi tamamlandı
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile tamamlandı.
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