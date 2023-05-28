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28 Mayıs 2023 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 17:00:00

Türkiye cumhurbaşkanını seçiyor... Oy verme işlemi tamamlandı

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Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile tamamlandı.

Etiketler : Oy verme seçim sandık
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