Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu toplantısı başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başkent Cezayir'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cezayir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Lamamra ile iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeler noktasında da görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının geçen Mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu işbirliği konseyinin de "Ortak Planlama Grubu" adı altındaki bir mekanizmayla takviye edildiğini aktardı.

"SOMUT SONUÇ ALMAYA ODAKLI ÇALIŞMA YAPMAYI BEKLİYORUZ"

Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin son yıllarda önemli bir ivme kazandığına dikkati çekerek, bu noktada iki ülke cumhurbaşkanının siyasi iradesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Her iki tarafın yaşanan bu gelişmelerden somut sonuç odaklı bir yaklaşım benimseyerek istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Kurumlarımızdan pragmatik, sorunları aşmaya dönük, somut sonuç almaya odaklı çalışma yapmayı bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, bu toplantıya ev sahipliği yaptığı için Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra'ya teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

"TÜRKİYE-CEZAYİR İLİŞKİLERİ GERÇEK ANLAMDA STRATEJİK İLİŞKİLERDİR"

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ise Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde alınan kararlar çerçevesinde kurulan Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısının iki ülke arasındaki işbirliği açısından önemine vurgu yaparak, bu toplantının iki ülke yararına kararların alınmasıyla sona ermesini umduğunu kaydetti.

İki ülke cumhurbaşkanlarının direktifleriyle kurulan Ortak Planlama Grubu'nun Türkiye-Cezayir ilişkilerinin üst düzey olduğunu gösterdiğini söyleyen Lamamra, iki ülke ilişkilerinin ortak tarihe dayandığını ve kardeş ülkelerin halklarının arzuları çerçevesinde şekillendiğini söyledi.

Lamamra, iki ülke ilişkilerinin gelecekte de çok güçlü olmaya devam edeceğini aktararak, "Türkiye-Cezayir ilişkileri gerçek anlamda stratejik ilişkilerdir. Bu ilişkiler tüm alanları kapsıyor. Sadece ekonomik değil, kültürel, sosyal, insani, güvenlik ve savunma alanlarının tamamını kapsamaktadır" dedi.

Türkiye-Cezayir stratejik ortaklığının derinleşerek gelişmekte olduğunu bildiren Lamamra, kısa süre içeresinde de bu ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılacağını vurguladı.

Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde alınan kararların uygulanmasının takibi amacıyla oluşturulan Ortak Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere Cezayir'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti yarın sona erecek.