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Türkiye bugün sandık başına gidiyor! 61 milyon seçmen oy kullanacak
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31 Mart 2024 Pazar 01:28:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 01:28:00

Türkiye bugün sandık başına gidiyor! 61 milyon seçmen oy kullanacak

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye bugün sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Doğudaki 32 ilde oy verme, saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy kullanım saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

Pusulalar basıldı, seçmen kağıtları dağıtıldı. Sandıklar oy kullanmaya hazır hale getirildi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri bugün gerçekleştirilecek.

Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek.

Bugün yerel seçimde, 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adaylar da yarışacak.

61 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANACAK

Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Yerel seçimde; 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

Seçim takviminde de sona gelindi. Dün saat 18.00'de, seçim propaganda süreci sona erdi. Seçim yasakları ise bugün saat 23.59'da son bulacak.

Yüksek Seçim Kurulu, mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme işlemini bir saat öne çekti.

Bu çerçevede 32 ilde oy verme, saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

Seçimler için yurt genelindeki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda görevliler, sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi. Yetkililer, okul koridoru ve kapılara sandık numaralarını astı.

Etiketler : sandık seçim oy Türkiye oy kullanma
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