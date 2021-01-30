Türkiye'nin konuştuğu skandalda flaş gelişme!

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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma
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30 Ocak 2021 Cumartesi 14:14:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 14:14:00

Türkiye bu skandalı konuşuyor! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafı provokasyonunda yeni gelişme

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Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi önündeki skandal Kabe provokasyonunu konuşuyor. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Adalet Bakanı Gül yaptığı son dakika açıklamasında, " Boğaziçi Üniversitesi'ndeki alçaklığa karşı soruşturma başlatıldı" dedi. Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste dün Rektörlük binası karşısına "Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması" içeren resim asıldığının tespit edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D, S.N.B, H.K, R.Ö ve S.C.U isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer (2) şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir." denildi.

"ÇİRKİN SALDIRIYI ESEFLE KINIYORUZ"

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada, söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla (R.Ö) adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, "İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılıp, failler hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

Bakan Gül, Twitter hesabından açıklama yaparak, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi. Bakan Gül, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut.' Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadesini kullandı.

GÜZEL SANATLAR İLE LGBTİ+ KULÜBÜNDEKİ ARAMA POLİS KAMERASINDA

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye karşı yapılan ahlaksızlığın sorumlularının hukuken hesap vereceklerini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur" mesajını paylaştı.

Etiketler : boğaziçi üniversitesi gözaltı kabe istanbul valiliği soruşturma
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