Türkiye bu olayı konuşuyor! CHP'deki para kuleleri skandalında dikkat çeken detaylar...

10 Mart gecesi sosyal medyaya düşen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu deste deste paraları taşırken ve sayarken ki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformu X'te TT oldu.

Görüntülere yorum yapan kullanıcılar, #Neredengeldi #Nereyegitti hastagiyle paylaşımda bulundu.

CHP'DE DOĞRUYU SÖYLEYEN YOK

CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye'nin gündemini sarsan skandalla ilgili CHP'li isimlerden açıklamalar geldi, ifadelere ulaşıldı. Yapılan açıklamalara bakıldığında tutarsızlıklar gözler önüne serildi.

İŞTE GÜN GÜN CHP'NİN TUTARSIZ SAVUNMALARI

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyadaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu ve 2019 yılına ait oldukları iddia edildi.

İMAMOĞLU CEVAP VEREMEDİ

Gündemi sarsan skandalla ilgili İmamoğlu, 2 gün sonra açıklama yaptı, ancak 'paraların nereden gelip nereye gittiği' sorusuna yanıt vermedi.

İmamoğlu, "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin ki benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde, o görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var" dedi, kendisine çamur atılmaya çalışıldığını savundu.

ESKİ AVUKATLARI BİNA İDDİASINI YALANLADI

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin açıklamasını yalanladı. Çiçek "CHP İstanbul İl Binası'nı CHP Genel Merkezi banka yoluyla satın aldı. Görüntülerdeki paranın ne için kullanıldığı belli değil." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Özel, "para sayma" görüntülerine ilişkin "Videonun bütününde 2019 yılında olduğu yazıyor. Demek ki CHP Kongresi değil. Video büronun sahibi avukattan çıkmış. Avukat, görüntülerle bize şantaj yapmış" dedi.

"SÜRECİ CANAN HANIM YÜRÜTTÜ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı programda "Kapora diyorsunuz, kaporayı niye elden verdiniz?" sorusunu "Ben o kısmı bilmiyorum. O kısım Canan (Kaftancıoğlu) hanım tarafından yürütülen süreçti" cevabını verdi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK'TEN KAPORA İTİRAFI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı itiraf etti. Çelik paranın 40 milyon liraya alınan CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu.

Çelik, söz konusu paraların 40 milyon liraya satın alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı için verildiğini söyledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 24 milyon 360 liraya alındığı öğrenildi. Özgür Çelik'in söylediği 40 milyon ile resmi satış belgelerinde yer alan 24 milyon 360 bin lira arasındaki farkın kayıt dışı olduğu ortaya çıktı.

FATİH KELEŞ: İL BİNASI HANGİ TARİHTE SATIN ALINDI, PARA HANGİ YOLLA ÖDENDİ BİLGİM YOK

CHP'deki para sayma skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı.

"2019'da CHP Beylikdüzü Başkanı Turan Taşkın Özer beni aradı. İl binasının satımıyla ilgili bir bağış kampanyası düzenlediğini ve bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisiyle Beylikdüzü ilçe binasında çanta içerisinde paraları verdi. Çanta içinde ne kadar para olduğunu bilmiyordum. Özgür Nas ile iletişime geçtim, parayı söylediği konuma götürdüm. Para çok olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ı arayarak yardım istedim ve parayı satıcının avukatının ofisine götürdük. Para 3-4 defa sayıldı. İçinden Türk lirası, dolar ve euro çıktı. O günden sonra il binası hangi tarihte satın alındı, para hangi yolla ödendi bilgim yoktur. Parayı bana Turan Taşkın Özer verdi."

"KELEŞ'İN PARAYI NEREDEN GETİRDİĞİNİ VE NASIL TEMİN ETTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz da ifadesinde "Keleş'in parayı nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Paranın o tarihlerde başlatılan bağış kampanyasından mı, başka bir yerden mi temin edildiğini bilmiyorum" dedi.

İMAMOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY YILMAZ: YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM!

Tuncay Yılmaz ve Ali Rıza Braka'nın ifadeleri ortaya çıktı.

Braka, "O sırada odada ben, avukatım Gökhan Taşkapan, CHP teşkilatından tanımadığım biri ve muhtemelen belediye başkanı olan kişi bulunuyordu. Yine aramızda pazarlık yürütüldü ancak bir sonuca ulaşamadık ve oradan ayrıldım. Avukatım ve taşınmazı satın almak isteyen CHP'li kişiler sürekli irtibat halindeydi. Bir gün avukatım beni arayarak, karşı tarafın 41 milyon lira bedelle bütün taşınmazları almayı kabul ettiğini söyledi. Tüm görüşmeleri ve ayarlamaları avukatım yaptı." dedi.

Tuncay Yılmaz, söz konusu görüntülerin çekildiği 2019'da Keleş'in kendisini arayarak yüz yüze görüşmek istediğini söylediğini, Keleş'le Beylikdüzü'nde buluştuklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi bana arabada bir miktar emanet para olduğunu, bu parayı tek başına götürmekten korktuğu için bir kısmını benim taşımamı rica etti. Yanlış hatırlamıyorsam para çantalarından bir tanesini bana verdi. Yine parayı götüreceğim yerin konumunu gönderdi. Ben bu paranın nereden geldiğini sormadım. Çantayı da açıp içinde ne kadar para olduğuna bakmadım. Bana paranın emanet olduğunu ve CHP il binasının satın alınması için harcayacaklarını söyledi. Ben de tek başıma arabamda bir çanta para olduğu halde Fatih ağabeyimin attığı konuma gittim."

KAFTANCIOĞLU ÖZEL'İ CEVAPSIZ BIRAKTI, İMAMOĞLU'NU KORUDU

Para sayma skandalında CHP Genel Başkanı Özel'in kendisini adres göstermesine cevap vermeyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu ile ilgili iddia edilen sözlerini ise yalandı.

"Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok. Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var" dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN İFADESİNE ULAŞILDI

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifade verdi. Kaftancıoğlu'nun ifadesine ulaşıldı.

"Tuncay Yılmaz'ın neden ve hangi amaçla orada olduğuna dair bilgim yoktur. O tarihte de şu anda da kendisini tanımam. Ayrıca para teslim edildiğinde tutanak tutmasını söylediğim kişi Özgür Nas'tır. Tuncay Yılmaz'ın orada olması bana da garip gelmiştir. Özgür Nas ve Can Poyraz da muhtemelen Yılmaz'ı tanımadıkları için bana orada böyle bir kişinin olduğunu söylemediler. Tuncay Yılmaz'ın avukatın ofisinde parti binası alımı için para getirip getirmediğini, getirdiyse ne kadar getirdiğini bilmiyorum. Bu kişinin o tarihte orada olacağından haberim yoktu."

Kaftancıoğlu, Braka'ya elden ödenen 17 milyon liranın parti gideri olarak veya herhangi bir kayıt altında resmi belgede yer alıp almadığının sorulması üzerine, bir kısmı veya tamamının tutanak altına alınmış ve makbuz kesilmiş olabileceğini belirterek, "Benim bunları bilebilmem mümkün değildir. Siyasi Partiler Kanunu'nda parti giderlerinin nerede, nasıl kayıt altına alındığı açıkça belirtilmiştir. Gider kaydı tutmak yetki ve görev alanımda olan bir şey değildir." dedi.

ONUR ÖKSEL, BAŞKAN KESKİN'İ İŞARET ETTİ

CHP'deki para sayma skandalıyla ilgili 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Başkan Keskin'i işaret etti.

Öksel, görüntülerin çekildiği tarihte, belediye başkanının özel kalemi olarak görev yaptığını, başkan Keskin'in kendisini, avukatı Ergün Özer'in avukatlık ofisine çağırdığını ve görüntülerde yer alan çantayı verdiğini söyledi. Çantayı teslim aldığında içinde para olduğunu bildiğini ancak nereye ve ne amaçla götüreceğini bilmediğini iddia eden Öksel, "olayı belediye başkanının kendi şahsi konusu" olarak bildiğini, bu nedenle çantayı teslim aldığını belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecinde bir çanta dolu para götüren Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi. Öksel, çantayı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in verdiğini açıkladı.

"VALİZDE 20 BİN LİRA VARMIŞ"

CHP'deki para sayma görüntülerinde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de olduğu ortaya çıkmıştı. Baba Çebi, oğlunu oraya kendisinin gönderdiğini söyleyerek taşınan valizde ise sadece 20 bin lira olduğunu açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL, KELEŞ İÇİN 'SAYMAN' DEDİ, YALANCI ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'para sayma' skandalını savunma çabasındayken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in 'il saymanı' olduğunu söyledi.

Ancak o dönem il saymanının Zehra Özdemir olduğu ortaya çıktı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KANADINDAN PARA KULELERİYLE İLGİLİ EKREM İMAMOĞLU EKİBİNE YALANLAMA!

CHP İstanbul İl Başkanlığının alınması esnasında çekildiği iddia edilen balya balya para kuleleri görüntüleri hakkında, Gazeteci Nuray Başaran'dan canlı yayında çarpıcı ifadeler geldi. Başaran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Bülent Kuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun para kuleleriyle ilgili, "Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var" sözlerini yalanladığını açıkladı.

Bülent Bey telefonda bana şöyle dedi:

'Bu binanın (CHP İl Binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL'dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Genel merkezde (CHP Genel Merkezi) kayıtlar mevcuttur. CHP Bunları açıklamalıdır.'

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ: SORUMLULUK CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA AİT

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı. Kılıç, 'Arkadaşlarım bağış paralarını doğrudan bana teslim ettiler. Parayı verdiğimiz anda makbuzun alınıp alınmamasının çok önemli olduğunu düşünmedim. Bağış makbuzlarını CHP İstanbul İl Teşkilatının daha sonra bana göndereceğini düşündüm. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir' dediği öğrenildi.