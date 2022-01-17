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17 Ocak 2022 Pazartesi 19:25:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 19:26:00

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki saldırıları kınadı

Kaynak: AA

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Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı birleşik arap emirlikleri Hükümet
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