  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4134
  • Euro
    10,1810
  • Altın
    495,6700
İstanbul
8 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cacharel İlkbahar / Yaz 21' Koleksiyonu: ‘Uyanış ve Sonsuz Yansımalar'
MİT'ten müthiş bir operasyon daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi
"ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde"
Bakan Soylu'dan flaş uyarı
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Türkiye bir yolunu buldu: Dünyanın ilk gerçek SİHA gemisi
TRT muhabirinin Filistin sorusu karşısında çaresiz kaldı
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Dünya basını İsrail'i akladı Filistin'i suçladı
Maske evde Perihan dışarıda
İmkansız sevdalar için yazdı
İlklerin filmi 'Osman Sekiz'
Çeşme'de limonla sezon açılışı
Bestemsu'nun savaşı koronayla!
Seni hiçbir zaman unutmayacağım!
Final sahnesi için buluştuk
Linki tıkladılar hacklendiler
Terör devleti İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 35'e yükseldi
Sinovac'tan flaş Türkiye kararı
Milli Muharip Uçak, ABD basınında!
Dünyaca ünlü oyuncudan "İsrail" çağrısı: Zamanı geldi
Devreye giren arabuluculara cevap: Önce İsrail'e gidin
Salgın döneminde inme riski arttı
BAYRAM SOFRASI SAĞLIĞINIZI BOZMASIN
12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:16:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:16:00

Türkiye bir yolunu buldu: Dünyanın ilk gerçek SİHA gemisi

ABONE OL

Forbes dergisi, Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu için “Dünyanın ilk gerçek SİHA gemisi” ifadesini kullandı. Ayrıca “Türk endüstrisi SİHA'ları gemiden fırlatmanın etkin bir yolunu buldu.” denildi.

Türk savunma sanayiinin yerli üretim başarı Forbes dergisine de taşındı. Forbes'in Havacılık ve savunma yazarı David Axe tarafından hazırlanan "Türk donanmasının SİHA uçak gemisine yakından bakmak" başlıklı yazıda Türkiye'nin yerli üretimin gücüne vurgu yapılarak "Türk endüstrisi SİHA'ları gemiden fırlatmanın etkin bir yolunu bulmuşa benziyor" denildi.

AÇIK AVANTAJI VAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, "Bir vinç-makara sisteminin pruva rampasıyla birleştirilmesiyle oluşturulan yöntem Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek SİHA gemisine dönüştürmesine yardımcı olabilir" ifadelerinin kullanıldığı yazıda Anadolu'nun teknik detaylarına da yer verildi. "Anadolu insanlı uçakların da kalkışına izin verebilecek şekilde düzenlendi" ifadesine yer verilen yazıda 6,5 metre uzunluğundaki, 100 beygir gücündeki TB-2 ve Anadolu gemisi için dizayn edilen TB-3 SİHA'larının 136 kilo ağırlığındaki tam mühimmat kapasitesiyle gemiden kalkış gerçekleştirebileceği bilgisine yer verildi. 1960'lardan bu yana donanmaların dünya genelinde SİHA'ları uçurduğu ancak bunu yalnızca sabit bir alandan roket gücüyle iterek gerçekleştirebildiği bilgisinin paylaşıldığı haberde Anadolu'da güvertenin bu sabit alanlarla engellenmediği ve böylece açık bir avantaj sağlandığı övgüsüne yer verildi.

Forbes'un yazısında "Türk endüstrisi SİHA'ları gemiden fırlatmanın etkin bir yolunu buldu" denildi.

AMBARGO YENİ RAMPA DÜZENİNİ GETİRDİ

ABD'nin de yeni bir SİHA gemisi için çalışmalar yürüttüğünü ancak SİHA fırlatma platformu olarak buhar gücüyle çalışan fırlatıcı rampalar düşünüldüğünü ifade eden yazıda Anadolu'nun F-35 programından çıkarılmasının ardından bu modelden vazgeçip vinç-makara sistemini kullanmaya karar kıldığının altı çizildi.

Etiketler : forbes türkiye siha siha gemisi
Pijamalardan kurtulma mutluluğu

Pijamalardan kurtulma mutluluğu
Benim sözüm Hülya'ya değil!

Benim sözüm Hülya'ya değil!
Yemeği biz çaldık

Yemeği biz çaldık
Defne, insan davranışlarını öğreniyor

Defne, insan davranışlarını öğreniyor
Askerler için şarkı

Askerler için şarkı
Ressam sevgiliye açıklık getirdi

Ressam sevgiliye açıklık getirdi
İstanbul onlara kaldı

İstanbul onlara kaldı
KÖY HAYATI YAŞAYACAKLAR

KÖY HAYATI YAŞAYACAKLAR
Bir buçuk yıl sonra deniz!

Bir buçuk yıl sonra deniz!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER